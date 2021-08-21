ЕС предложит рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема беженцев из Афганистана

Евросоюз предложит рассмотреть на встрече Семерки на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет об организации легальных и безопасных путей для афганских беженцев, чтобы вырвать их из рук тех, кто занимается контрабандой людей.