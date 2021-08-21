Внучка Александра Лукашенко поступает в Московский государственный университет

17-летняя внучка Александра Лукашенко сдала экзамены для поступления в МГУ. На сайте филологического факультета в документе с результатами экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов фигурирует девушка, полное имя и дата рождения которой совпадают с данными дочери среднего сына белорусского правителя. Она сдала русский на 90 баллов. Как пишет издание «Собеседник», в заключительном этапе по обществознанию девушка набрала 47 баллов, при среднем результате 65. Кроме того, данные внучки Лукашенко можно найти на сайте, посвященном олимпиаде для школьников «Ломоносов». Победители этого конкурса получают особые права при поступлении в МГУ. По данным белорусского политолога Дмитрия Болкунца, девушку уже зачислили в вуз. Как пишет «Собеседник», еще одна внучка Лукашенко, закончившая 10-й класс, также планирует учиться в МГУ – весной она принимала участие в олимпиаде «Ломоносов» по английскому языку.

В прошлом году СМИ писали, что младший сын белорусского руководителя перевелся в гимназию при Московском университете и будет учиться под другой фамилией, но в учебном заведении это опровергли.