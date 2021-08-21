Все сбежавшие из спецмедучреждения в Бурятии осужденные задержаны

Как пишет у себя в фейсбуке глава республики Алексей Цыденов, правоохранителям потребовалось для этого шесть часов. Ни один из семерых при задержании сопротивления не оказал, пострадавших в ходе операции не было.

Главврач психоневрологического диспансера Виталий Гриф рассказал, что инициатором побега стал один из заключенных, который смог подбить на побег остальных пациентов.

Все семеро находились в диспансере по приговору суда, отправившего их на принудительное лечение. Стоит отметить, что побег сопровождался массовыми беспорядками. Заключенные устроили погром в отделении и напали на санитара.