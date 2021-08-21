Голкипер ЦСКА и капитан армейского клуба Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России. Сегодня в матче РПЛ против грозненского «Ахмата» вратарь вышел на поле в 490-й раз. Предыдущий рекорд (489 игр) принадлежал защитнику Сергею Игнашевичу, который выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Акинфееву 35 лет, за ЦСКА, в составе которого он стал шестикратным чемпионом России, вратарь выступает с 2003 года.
2021-08-21T16:37:26+03:00
2021-08-21T16:37:26+03:00
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16:37, 21 августа 2021
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