Голкипер ЦСКА и капитан армейского клуба Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России. Сегодня в матче РПЛ против грозненского «Ахмата» вратарь вышел на поле в 490-й раз. Предыдущий рекорд (489 игр) принадлежал защитнику Сергею Игнашевичу, который выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Акинфееву 35 лет, за ЦСКА, в составе которого он стал шестикратным чемпионом России, вратарь выступает с 2003 года.