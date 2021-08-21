Меркель заявила о глубокой уверенности в том, что глава ХДС Лашет сменит ее на посту канцлера после выборов

Ангела Меркель заявила о своей глубокой уверенности в том, что глава ХДС Армин Лашет сменит ее на посту канцлера после парламентских выборов. Как передает Франс Пресс, об этом Меркель заявила во время партийного предвыборного мероприятия в Берлине. Парламентские выборы состоятся в Германии 26 сентября. При этом рейтинги Христианско-демократического союза в последнее время, на фоне пандемии и беспрецедентных наводнений, падают.