Брат президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего в ОАЭ, Хашмат объявил, что поддерживает движение «Талибан». Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия». В соцсетях также опубликовано видео, на котором Гани-младший пожимает руки представителям талибов. Хашмат Гани возглавляет одну из самостоятельных этнических группировок Афганистана. Он выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 14 года, но проиграл брату.

«Талибан» признан в России террористическим движением и запрещен.