«Репортеры без границ» обратились к Байдену с призывом разработать спецплан эвакуации афганских журналистов

Международная организация «Репортеры без границ» обратилась к Джо Байдену с призывом разработать специальный план эвакуации афганских журналистов. Авторы документа просят президента США помочь с эвакуацией и местным правозащитникам. Глава организации Кристоф Делуар обращает внимание, что проблема не в визах или местах в самолетах, а в обеспечении доступа в эти самолеты. Он считает, что нужен гуманитарный коридор и зоны, где журналисты могут безопасно находиться.
2021-08-21T16:35:51+03:00
2021-08-21T16:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 21 августа 2021
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