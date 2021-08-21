«Репортеры без границ» обратились к Байдену с призывом разработать спецплан эвакуации афганских журналистов

Международная организация «Репортеры без границ» обратилась к Джо Байдену с призывом разработать специальный план эвакуации афганских журналистов. Авторы документа просят президента США помочь с эвакуацией и местным правозащитникам. Глава организации Кристоф Делуар обращает внимание, что проблема не в визах или местах в самолетах, а в обеспечении доступа в эти самолеты. Он считает, что нужен гуманитарный коридор и зоны, где журналисты могут безопасно находиться.