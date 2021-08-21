Артисты, уволенные из театра им. Ермоловой, обратились к Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука

Артисты, уволенные из театра имени Ермоловой, обратились к президенту России с просьбой провести проверку деятельности худрука Олега Меньшикова. Сокращение штата, затеянное им, артисты считают незаконным. Уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых работают в театре помногу лет. Как говорится в обращении, Меньшиков под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается уволить неугодных ему артистов. При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время эпидемии.