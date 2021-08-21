В Ивановской области при падении с параплана погибли 2 человека. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МВД, по предварительным данным мужчина и женщина не справились с управлением аппаратом. Оба погибших – жители Иванова, параплан был в их личной собственности. План полета был согласован.
2021-08-21T16:34:26+03:00
2021-08-21T16:34:26+03:00
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16:34, 21 августа 2021
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