В Ивановской области при падении с параплана погибли 2 человека. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МВД, по предварительным данным мужчина и женщина не справились с управлением аппаратом. Оба погибших – жители Иванова, параплан был в их личной собственности. План полета был согласован.