У самолета, который совершил аварийную посадку в «Шереметьево», сработал датчик системы кондиционирования

У пассажирского самолета, который совершил аварийную посадку в «Шереметьево», сработал датчик системы кондиционирования. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель авиакомпании «Россия». Как рассказал источник «Интерфакса», посадка лайнера Superjet100, следовавшего из Волгограда, прошла штатно. Самолет подал сигнал бедствия над Тамбовской областью и резко снизил высоту полета.
2021-08-21T16:33:37+03:00
2021-08-21T16:33:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890798-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 21 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…