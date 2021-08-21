У самолета, который совершил аварийную посадку в «Шереметьево», сработал датчик системы кондиционирования

У пассажирского самолета, который совершил аварийную посадку в «Шереметьево», сработал датчик системы кондиционирования. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель авиакомпании «Россия». Как рассказал источник «Интерфакса», посадка лайнера Superjet100, следовавшего из Волгограда, прошла штатно. Самолет подал сигнал бедствия над Тамбовской областью и резко снизил высоту полета.