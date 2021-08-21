Эксперты Минздрава разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» людям старше шестидесяти лет. Чаще всего этот препарат используют в качестве третьей дозы.

Доля лиц старше 60 лет среди умерших от новой коронавирусной инфекции составляет около 85 процентов, именно поэтому им так важно сегодня вакцинироваться – объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что исследователи уже одобрили применение «Спутник лайт» для этой группы риска, и вакцина от коронавируса сейчас есть во всех регионах. Глава ведомства добавил, что недавно был в красной зоне, и многие находящиеся там пациенты жалеют, что не привились, когда была такая возможность.

«Спутник Лайт» – это первый компонент вакцины «Спутник V», которую разработали в центре имени Гамалеи российского Минздрава. В основном, его используют для повторной вакцинации. Как сообщали в РФПИ, который занимается продвижением препарата, эффективность этой версии против коронавируса составляет около восьмидесяти процентов.

Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: это две версии «Спутника», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Ни одного иностранного препарата против ковида Минздрав пока не одобрил.