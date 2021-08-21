Петербургская полиция задержала муниципального депутата при передаче денег от замглавы местной администрации. Обоих обвиняют в получении взятки группой лиц.

Первым полиция задержала заместителя главы петербургского муниципалитета «Волковское» Махова. В своём кабинете он получил конверт с деньгами от одного из подчинённых, рассказывает портал «Фонтанка.ру». По версии следствия, 360 тысяч рублей, которые нашли в конверте, были платой сотрудников за премии. От поощрений оставалась только пятая часть, но за отказ делиться Махов угрожал проблемами по службе, уверены следователи. Однако задержанный объяснил, что должен передать деньги дальше. Получателем оказался местный депутат от партии «Единая Россия» Александр Савченков. Его задержали во время встречи с Маховым, когда тот передал деньги. Ранее Савченков попадал в поле зрения СМИ, когда выбил телефон из руки своего коллеги по муниципальному совету, который хотел увидеть проект местного бюджета. Столкновение произошло на фоне конфликта между депутатами, которые поддерживают главу, и теми, кто выступает против него.

Виновным по статье о получении взятки группой грозит до 12 лет лишения свободы.