Нижегородские последователи партии Лимонова вывесили баннер «Свободу политзаключенным» перед приездом в город Путина

Нижегородские последователи партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в день празднования 800-летия вывесили баннер «Свободу политзаключенным» напротив набережной, которую должен посетить Владимир Путин.

Нацболы растянули огромное полотнище на мосту, располагающегося напротив набережной, которая станет центром торжественных мероприятий. Издание «Медуза», признанное властями иностранным агентов пишет, что на программу в целом потратили 32 миллиарда рублей. В 200 миллионов обойдется выступление на разных площадках города групп «Любэ» и Ума Турман, Басты, Александра Панайотова и других артистов. Президента ожидают в самом центре на масштабной исторической реконструкции. Кроме того продюсерская фирма Ильи Авербуха придумала и множество других сюрпризов: фейерверки, духовые оркестры, шоу дронов и прочее. Поскольку уровень заболеваемости коронавирусом в Нижнем весьма высок и уступает только столицам и московской области, на праздник допустят только обладателей пропусков, которые выдадут привитым или здоровым.



В городе прошла масштабная реконструкция исторического центра, которая сопровождалась акциями жителей, протестовавших против застройки парка Швейцария.