Почти каждый третий россиянин, по данным SuperJob, хотел бы сменить обычный бумажный паспорт на электронный

Почти каждый третий россиянин (31%), по данным портала SuperJob, хотел бы сменить обычный бумажный паспорт на электронный. Результаты исследования показали, что больше всех хотят обзавестись такой смарт-картой граждане в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 41% опрошенных хотят сохранить обычный формат основного документа.