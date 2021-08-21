Почти каждый третий россиянин, по данным SuperJob, хотел бы сменить обычный бумажный паспорт на электронный

Почти каждый третий россиянин (31%), по данным портала SuperJob, хотел бы сменить обычный бумажный паспорт на электронный. Результаты исследования показали, что больше всех хотят обзавестись такой смарт-картой граждане в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 41% опрошенных хотят сохранить обычный формат основного документа.
2021-08-21T15:35:18+03:00
2021-08-21T15:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 21 августа 2021
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