Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан», но не намерен его признавать

Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан», но не ведет политических переговоров с ним и не намерен его признавать. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, число внутренних беженцев в Афганистане приближается к четырем миллионам человек, 80% из них – это женщины и девочки. По словам фон дер Ляйен, ЕС организует для них легальные и безопасные пути эмиграции. «Талибан» признан в России террористическим движением и запрещен.