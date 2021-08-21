Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан», но не намерен его признавать

Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан», но не ведет политических переговоров с ним и не намерен его признавать. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, число внутренних беженцев в Афганистане приближается к четырем миллионам человек, 80% из них – это женщины и девочки. По словам фон дер Ляйен, ЕС организует для них легальные и безопасные пути эмиграции. «Талибан» признан в России террористическим движением и запрещен.
2021-08-21T15:34:47+03:00
2021-08-21T15:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 21 августа 2021
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