На месте сгоревшего гостевого дома в Псковской области обнаружены тела двоих погибших. Работы по разбору завалов продолжаются, и в МинЧС не исключают, что под ними может находиться еще один человек. Сообщение о пожаре в деревне Подборовье-1 поступило еще ночью. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в сауне. Один пострадавший был госпитализирован, на месте работает оперативно-следственная группа.