На месте сгоревшего гостевого дома в Псковской области обнаружены тела двоих погибших. Работы по разбору завалов продолжаются, и в МинЧС не исключают, что под ними может находиться еще один человек. Сообщение о пожаре в деревне Подборовье-1 поступило еще ночью. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в сауне. Один пострадавший был госпитализирован, на месте работает оперативно-следственная группа.
2021-08-21T15:34:00+03:00
2021-08-21T15:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 21 августа 2021
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