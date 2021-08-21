Явлинский вновь призвал к проведению всеобъемлющего расследования отравления Навального

Григорий Явлинский вновь призвал к проведению всеобъемлющего расследования отравления Алексея Навального и аналогичных преступлений за последние 20 лет. В своем обращении основатель «Яблока» пишет, что спустя год с момента отравления ни заказчики, ни исполнители не установлены. Покушение на Навального политик назвал не просто преступлением, а свидетельством существования в России санкционированных властями «эскадронов смерти», причастных к государственному террору в отношении политических оппонентов.
2021-08-21T15:33:38+03:00
2021-08-21T15:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 21 августа 2021
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