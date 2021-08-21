В день 800-летия Нижнего Новгорода нацболы вывесили в городе баннер «Свободу политзаключенным». Плакат появился на нижневолжской набережной, куда на торжества должен приехать Владимир Путин. Масштабные торжества проходят, несмотря на то что область до сих пор остается среди лидеров по заболеваемости коронавирусом.
2021-08-21T15:32:29+03:00
2021-08-21T15:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 21 августа 2021
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