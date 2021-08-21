В Бурятии задержаны все сбежавшие из психдиспансера осужденные

Об этом у себя в фейсбуке пишет глава Бурятии Алексей Цыденов. Среди задержанных – шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет, осужденные за тяжкие преступления, они были направлены на принудительное лечение. Один сбежавший – инвалид второй группы. Побег сопровождался массовыми беспорядками в диспансере, пострадал санитар.