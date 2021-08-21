В Бурятии задержаны все сбежавшие из психдиспансера осужденные

Об этом у себя в фейсбуке пишет глава Бурятии Алексей Цыденов. Среди задержанных – шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет, осужденные за тяжкие преступления, они были направлены на принудительное лечение. Один сбежавший – инвалид второй группы. Побег сопровождался массовыми беспорядками в диспансере, пострадал санитар.
2021-08-21T15:31:07+03:00
2021-08-21T15:31:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890766-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 21 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…