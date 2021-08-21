Полиция пришла в квартиру к редактору издания Sota Vision Обухову

Полиция пришла в квартиру к редактору издания Sota Vision Алексею Обухову. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пришли сегодня по адресу прописки. Спасибо соседям, они даже фоточку мне прислали двух человек – один в форме, другой без», – сообщил Обухов. Он отметил, что считает визит полиции «профилактическим». «Я думаю, что это не является в данную минуту атакой на Sota, редактором которой я являюсь. Скорее всего, это обход 10 тысяч людей в Москве, ну пожелаем господам полицейским успеха. Я думаю, что это профилактика. Пока специально нами не интересуются, это именно что «бьют по площадям», чтобы все боялись», – пояснил журналист.

А.Обухов не считает, что его адрес стал известен из базы сторонников Навального. «Я не оставлял ни в каких базах Навального свой личный адрес вплоть до квартиры, ни уж тем более место работы. Я совершенно уверен, что это никаким образом не творчество сотрудников Алексея Навального, а господ из «центра Э», МВД или откуда-то еще», – заключил он.

Сегодня стало известно, что полиция приходила в квартиру, в которой живут родители журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр.