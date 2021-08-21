Суд отправил под арест семейную пару сатанистов, которую задержали в Ленобласти

Их подозревают в ритуальных убийствах.

Оперативники вышли на Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых спустя пять лет после исчезновения петербуржца, которого считали пропавшим без вести. По версии следствия, подозреваемые позвали его в поход на озеро Вуокса, и там зарезали.

Пара собрала кровь пострадавшего, когда он ещё был жив, считают следвоатели, её использовали в ритуале, нож выбросили в озеро, а вещи и одежду убитого сожгли. О преступлении рассказали другие участники группы, на которых вышли в этом году.

Члены сообщества называли себя Дети Сатаны и обсуждали массовый террор и публичное насилие, сообщает следственный комитет. Первой жертвой культа, в котором состояло более 30 последователей, стала жительница Москвы. Ритуальную расправу над ней во славу Сатане устроили в Карелии больше пяти лет назад.

Подозреваемые останутся в следственном изоляторе до 11 октября.