Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет, летевший из Волгограда в Москву, сел в аэропорту «Шереметьево»

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, не уточнив, что именно случилось на борту. Ранее выдвигалось предположение, что могла произойти разгерметизация. Сколько пассажиров было на борту Superjet 100 – не сообщается.
2021-08-21T15:02:42+03:00
2021-08-21T15:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 21 августа 2021
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