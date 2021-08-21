В правительстве предлагают ввести налоговый вычет за аренду квартир

Таким образом власти хотят вывести рынок съемного жилья из тени.

Арендаторы квартир и домов в скором будущем смогут возвращать часть денег, потраченных на съем жилья, в виде налогового вычета – соответствующее предложение изложено в программе, разработанной Минстроем. Она вступит в силу в следующем году, но заработает ли сразу это положение, пока неизвестно, пишет газета РБК. Сейчас налоговый вычет можно получить при покупке жилья, но как отмечают в госкомпании «Дом.РФ», которая участвовала в разработке программы, 40% россиян не могут позволить себе приобрести квартиру или дом даже при условии нулевой ставки по ипотеке.

Арендная плата — это те же расходы на жилье, поэтому в компании считают справедливым, чтобы и у тех, кто снимает, были такие же условия, а именно возможность возвращать налоговый вычет. Фактически это приведет к снижению стоимости аренды. Кроме того, рынок, вероятно, станет более прозрачным. Сейчас, по данным экспертов, 90% рынка аренды жилья находится в серой зоне. Налоговый вычет может подтолкнуть нанимателя выбрать квартиру, хозяин которой предпочитает платить налоги с получаемого дохода.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что предложение Минстроя вряд ли окажет ожидаемый эффект, поскольку владельцы квартир, не желающие выходить из тени, будут предлагать арендаторам более выгодные условия