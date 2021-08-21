Эксперты Минздрава одобрили применение однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет

Рекомендации распространяются и на ревакцинацию. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, уже сегодня «Спутник Лайт» может быть рекомендован экспертами и для тех, кто ранее переболел коронавирусом.
2021-08-21T14:34:41+03:00
2021-08-21T14:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 21 августа 2021
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