Кандидат в депутаты от «Яблока» Кавказский заявил о пропаже агитационных материалов из его штаба

Кандидат в депутаты Государственной думы от «Яблока» Николай Кавказский заявил о пропаже агитационных материалов из его избирательного штаба. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я пришел в 11 утра в свой избирательный штаб и обнаружил, что из штаба пропали агитационные материалы. Это листовки 15500 штук, визитки 250 штук, флаги «Яблока» и «Молодежного Яблока», одна вебкамера и 15 шопперов и футболок с символикой партии «Яблоко», – пояснил Кавказский.

Политик сообщил о произошедшем в полицию, она пока не приехала.

Н. Кавказский связал произошедшее со своей политической позицией. «Я связываю с тем, что власть боится оппозиционных кандидатов и пытается препятствовать их легальной политической деятельности. Потому что я выступаю против «Единой России», против Путина, против власти, о чем пишу публично, в том числе в своих предвыборных материалах», – заключил он.