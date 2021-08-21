Полиция задержала двоих пациентов, сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии

На свободе остаются еще пять преступников.

Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев не успели уйти далеко. Они были задержаны на выезде из Села Новая Брянь, где и находится медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики Бурятия.

После того, как стало известно о побеге, полиция объявила план «Сирена», который и дал результаты. Накануне из диспансера сбежали семеро уроженцев Бурятии, направленных на принудительное лечение. В основном они были осуждены за кражу, но один из осужденных отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Преступникам удалось сбежать в суматохе организованного ими же бунта. Они напали на охранника и порезали ему лицо осколками стекла, не причинив при этом серьезных повреждений. Портал Байкал-инфо сообщает, что им удалось спуститься со второго этажа по связанным простыням. Поиски оставшихся на свободе продолжаются.

Министерство внутренних дел республики опубликовало ориентировки на беглецов. Жителей попросили быть внимательными и следить за детьми.