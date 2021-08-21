Интерфакс: Летящий в Москву Superjet резко снизился из-за возможной разгерметизации

Сейчас самолет летит на высоте примерно 3 тысячи метров. По сведениям ТАСС, самолет должен приземлиться в столичном аэропорту «Шереметьево».

Самолет Superjet подал сигнал бедствия на пути над Тамбовской областью, по предварительным данным, из-за разгерметизации, сообщил «Интерфакс»информированный источник.

«Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация», — сказал источник.

Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.