Реестр СМИ-иноагентов, появившийся несколько лет назад, стал стремительно пополняться в последние месяцы

Издание «Важные истории» с момента появления не скрывало своей латвийской «прописки», в то время как телеканал «Дождь»* стал первым российским СМИ без участия иностранных юрлиц, получившим статус иноагента. Это произошло благодаря норме, предусматривающей внесение в реестр тех, кто, получая какое-либо финансирование из-за рубежа, распространяет информацию от уже включенных в список СМИ-иноагентов, поясняют юристы.

Это не первая попытка давления на канал. Еще в 2014 году его отключили от кабельного вещания из-за опроса про блокаду Ленинграда. Месяц назад – журналистов «Дождя» исключили из кремлеского пула за работу на акциях протеста.

Первая волна пополнения списка СМИ-иноагентов началась в конце 2017 года. Вторая – этой весной. Под удар попали независимые медиа, в первую очередь проекты, занимающиеся расследованиями. В апреле в реестр иноагентов внесли «Медузу»*, затем администратора доменного имени издания VTimes* – редакция анонсировала появление нового медиа. Еще через два месяца статус иноагентов присвоили журналистам «Проекта»*, «Радио Свобода»* и «Открытых медиа»*, а также расследовательскому проекту The Insider.*

Власти при этом утверждают, что статус иностранного агента не препятствует работе журналистов. Такое убеждение в эфире телеканала «Дождь» накануне высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Захарова говорила, что разработка закона о СМИ-иноагентах стала ответной превентивной мерой, которая должна защитить российские медиа от агрессивных действий США и других западных стран.

Министерство юстиции признало иностранным агентом объединение журналистов «Четвертый сектор»;. Общественная организация попала в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В июле чиновники начали проверку «Четвертого сектора», после чего проект объявил о самоликвидации. Вместо закрытой организации появилось неформальное содружество журналистов, работающих внештатно – «Артель».

*СМИ, признанные иностранными агентами.