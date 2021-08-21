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12:35, 21 августа 2021

Министерство юстиции признало иностранным агентом объединение журналистов «Четвертый сектор»*

Общественная организация попала в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июле чиновники начали проверку «Четвертого сектора», после чего проект объявил о самоликвидации. Вместо закрытой организации появилось неформальное содружество журналистов, работающих внештатно – «Артель».

Издание «Медиазона»* пишет, что бывшее руководство «Четвертого сектора» все еще опасается серьезного штрафа за то, что не явилось с повинной и само не попросило внести организацию в список иностранных агентов.

*СМИ признано иностранным агентом


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