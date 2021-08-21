Анжелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы публиковать истории афганцев после захвата страны талибами

Голливудская звезда – специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она написала, что прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и выражать свои мысли. В первом же сообщении она выложила письмо афганской девушки-подростка, которая опасается, что теперь не сможет учиться и работать.

Неделю назад движение «Талибан», признанное в России террористическим и запрещенное, вошло в Кабул, завершив захват страны. Радикалы пообещали соблюдать права и свободы граждан и защищать женщин в рамках шариата.