Министерство строительства предложило ввести налоговый вычет за аренду жилья

В проекте паспорта программы, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, говорится, что это нужно для развития арендного рынка.

По подсчетам ведомства, в России больше 5,5 миллионов семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье.

В развитых странах этот показатель колеблется на уровне 20-40%, в крупнейших мировых городах и вовсе составляет 80%. При этом в министерстве отмечают, что большая часть арендного фонда в России находится в теневом секторе экономики и не приносит доходов в бюджет.