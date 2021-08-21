«Коммерсантъ»: ФАС намерена отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты питания

Это может привести к прекращению производства некоторых товаров.

Федеральная Антимонопольная Служба договорилась с крупнейшими торговыми сетями о том, что они предоставят информацию о закупочной и полочной цене на ряд продуктов, после чего чиновники установят диапазон справедливых наценок на эти товары. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали несколько участников рынка. Они отметили, что речь идёт о социально значимых продуктах, таких как мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб и другие. Также в этот список добавили свёклу.

Источники издания отметили, что ФАС действует по поручению президента, который распорядился предоставлять квартальную отчётность по этим ценам.

Опрошенные газетой эксперты ничего плохого в самом по себе мониторинге и повышении прозрачности рынка не усмотрели, однако, диапазон наценки вызвал у некоторых опасения. Дело в том, что торговые сети и так стараются держать её на минимальном уровне в отношении социально значимых товаров. Также аналитики отметили, что регулирование дополнительной стоимости может привести к тому, что компании просто откажутся от выпуска нерентабельных продуктов.

На прошлой неделе ФАС провела ряд проверок в крупнейших продуктовых торговых сетях. Ведомство подозревает их в сговоре с целью увеличения цен на социально значимые продукты. О результатах тех проверок в службе еще не объявили.