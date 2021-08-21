Журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции

Сотрудник МВД пришел по месту регистрации, где живут ее родители, — написала Фельгенгауэр в Twitter.

По ее словам, полицейский искал саму журналистку, но ее мама не впустила его в дом и отказалась с ним говорить.

Татьяна Фельгенгауэр не исключила, что интерес полиции может быть обусловлен прошлыми административными нарушениями, которые ей вменяли ранее.

В начале этой недели полицейские начали приходить к людям, чьи данные оказались в публичном доступе после утечки с сайтов «Свободу Навальному» и «Умное голосование». В частности, о визите силовиков рассказывал специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.

Заместитель главного редактора издания «Холод» Михаил Зеленский опубликовал телефонный разговор с человеком, который представился сотрудником полиции и предложил написать заявление об утечке данных. По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», полиция обошла уже более пятисот человек.