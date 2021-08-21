В Москве прирост заболеваемости коронавирусом снижается третьи сутки подряд

По данным властей, в городе заразились еще чуть больше 1800 человек. Жертвами эпидемии стали еще 55 жителей города. Месяц назад столичные власти говорили, что пик заболеваемости пройден, мэр выразил надежду на дальнейшее улучшение ситуации.

В целом, по стране за сутки коронавирусом заразилась 21 тысяча человек. Умерших – почти 800.

Показатель фактически остался на прежнем уровне, который сохраняется с 16 августа. Накануне врачи обнаружили на 8 случае меньше, чем сегодня. Москва по-прежнему во главе списка – более 1800 заболевших, однако темпы прироста в столице самые низкие – всего 12 сотых процента. В тройку входят также Бурятия, Алтай и Татарстан.

Четырехзначные показатели отмечены также в Петербурге и Московской обрасти. Почти 9 процентов россиян переносят заболевание без клинических проявлений. 41 тысяча россиян закрыли больничные.

Пятый день подряд от последствий коронавирусе умирает менее 800 человек. В столице смертность за месяц упала в два раза. Под наблюдением врачей остается более миллиона двухсот тысяч пациентов.

За последние сутки в России выявлено 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

Между тем, в центре имени Гамалеи объявили о завершении доклинических исследований назальной вакцины от КОВИД-19. Она распыляется специальным шприцем с насадкой.