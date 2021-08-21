Редакции российских СМИ выступили в поддержку телеканала «Дождь»* и издания «Важные истории»*

Накануне они попали в реестр СМИ-иностранных агентов. Солидарность выразили, в частности, издание «Медуза», также признанное иностранным агентом, и «Новая газета».

В поддержку телеканала «Дождь» ранее выступил и главный редактор «Эха Москвы». Алексей Венедиктов назвал действия властей абсолютным злоупотреблением правом.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов уверен, что власти мстят телеканалу «Дождь» за беспристрастное освещение массовых акций протеста.

Кирилл Мартынов считает включение «Дождя» в реестр актом свирепой цензуры, связанной с тем, что журналисты слишком хорошо работают.

*СМИ, которые по мнению Минюста РФ, выполняют функции иностранного агента