Россия поставляет Армении вооружение для модернизации арсенала

Этот процесс начался еще в ноябре прошлого года после разрешения последней эскалации Карабахского конфликта и продолжается до сих пор, — сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В местном телеэфире он сказал, что правительство планирует полностью модернизировать армию в максимально короткое время. В рамках этой программы Ереван хочет расширить сотрудничество с Москвой.

Президент Азербайджана ранее говорил, что рассчитывает на прекращение поставок российского оружия в Армению. В ответ в МИДе сказали, что это – суверенное право России.