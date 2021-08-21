В Роскосмосе объяснили судебную тяжбу Минобороны и ракетно-космического центра «Прогресс» санкциями

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что закон обязывает подавать в суд даже в случае небольших задержек поставок. По его мнению, вины самарского центра нет, а проблема связана с обстановкой, в которой страна оказалась из-за ограничительных мер.

Министерство обороны подало иск к «Прогрессу» на почти 2,5 миллиарда рублей в начале августа. Его подробности не раскрывались. При этом месяц назад суд частично удовлетворил другую жалобу ведомства к центру. Кроме того, суд рассматривает иск самого «Роскосмоса» к «Прогрессу» на почти 5 миллиардов рублей.