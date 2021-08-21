В Ейске сегодня простятся с экипажем самолета-амфибии Бе-200, который разбился при тушении лесных пожаров в Турции

Церемония прощания начнется в 8:30 на плацу Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. Свои соболезнования семьям и близким погибших выразили в командовании Центра, Совете ветеранов, администрации Краснодарского края и турецком МИДе.

Напомню, авиакатастрофа произошла 14-го августа близ курорта Бодрум на юго-востоке Турции. На борту арендованного у России самолета находились пять военнослужащих-россиян и три турка, которые указывали места для тушения. Причиной крушения, по предварительным данным, послужили сами пожары – в раскаленном воздухе выгорело слишком много кислорода, и двигателям просто не хватило тяги.

Самолет Бе-200 специально предназначен для тушения пожаров в труднодоступных районах. Это крупнейшее в мире воздушное судно такого рода – на борт оно может брать до 12-ти тонн воды зараз.

Власти Бодрума уже пообещали назвать в честь погибших россиян леса, которые высадят взамен сгоревших.