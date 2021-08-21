Осуждённого во Франции россиянина Александра Винника сегодня могут экстрадировать в Грецию

Сам он добивается того, чтобы его отправили в Россию.

О том, россиянина освободят из парижской тюрьмы сегодня, агентству РИА «Новости» рассказывала его мать Вера Винник. Она отмечала, что её сыну дали соответствующие документы. Тем не менее, сразу после этого его должны будут экстрадировать в Грецию, в которой его и арестовали четыре года назад.

Александр Винник тогда был задержан по запросу Соединённых Штатов. В Америке ему грозит 55 лет тюрьмы по обвинениям в отмывании нескольких миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют BTC-e. Вместо США россиянина позже экстрадировали во Францию, где ему также вменяли несколько различных преступлений.

В итоге, Винник получил в Париже пять лет лишения свободы. Суд признал его виновным в отмывании денег, но не подтвердил другие обвинения французских прокуроров, в частности в том, что россиянин вымогал у граждан средства с помощью вирусной программы Locky.

Ранее мать Винника просила греческие власти вернуть осуждённого домой, потому что за прошедшие четыре года у него умерла жена и их двое детей остались одни.