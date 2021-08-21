За неделю из Афганистана эвакуировали около 12 тысяч человек

Представитель НАТО рассказал агентству The Reuters, что речь идет об иностранцах и афганских гражданах, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах.

По его словам, процесс эвакуации был целенаправленно замедлен, чтобы избежать столкновений за пределами столичного аэропорта.

США и многие другие страны начали вывозить своих граждан, а также местных жителей, им помогавших, после того, как талибы* захватили Кабул. Глава Белого дома Джо Байден назвал этот процесс крупнейшим авиамостом в истории. Он ожидает, что эвакуация завершится к концу месяца.

Аэропорт в Кабуле может сегодня возобновить гражданское авиасообщение.

Ситуация в воздушной гавани остается напряженной с момента, когда к власти в стране пришли террористическое движение «Талибан»*. Так, за последние дни там погибли как минимум 10 человек в результате давки.

Местные жители массово стекаются в аэропорт в попытках покинуть страну, однако из-за отсутствия коммерческих рейсов, улететь они не могут. По меньшей мере 6 тысяч человек ждут возможности покинуть государство. Кого-то удается вывезти грузопассажирскими самолетами, большинство же эвакуируемых – сотрудники посольств и других иностранных ведомств. Известны случаи, когда афганцы в попытке бежать из Кабула цеплялись за самолет и падали с большой высоты, некоторые были раздавлены закрывающимися шасси.

Россия также заявила о готовности эвакуировать людей, правда пока только россиян. Российский МИД просит сообщить граждан о желании покинуть Афганистан до воскресенья.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории России.

Пока ни одна страна мира не признала его в качестве законных правителей Афганистана.