Злоумышленника, пригрозившего взорвать бомбу у Конгресса США, обвинили в угрозе применения оружия массового поражения

Телеканал CNN передает, что подозреваемый Флойд Роузберри, вероятно, до суда будет находиться в тюрьме. По данным журналистов за день до инцидента, его знакомый предупредил полицию, что тот планирует поехать в Вашингтон или Вирджинию и совершить там «акт насилия».

19 августа Роузберри подъехал к зданию библиотеки Конгресса США, позвонил в экстренные службы и сказал, что у взорвет бомбу. В его руке был предмет, похожий на детонатор. В районе ЧП эвакуировали людей.

Позже злоумышленник сам сдался полиции. Взрывного устройства в его машине не нашли.

