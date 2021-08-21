Талибы* пообещали в ближайшие недели представить новую систему управления Афганистаном

Представитель террористического движения (запрещено в России) в интервью агентству The Reuters сказал, что она «защитит права каждого». Но не будет демократией по примеру Запада.

Талибы* также заверили, что не имеют отношения к хаосу в аэропорту Кабула, который начался после входа боевиков в столицу. Они сказали, что могут понять панику и беспокойство людей, однако пообещали расследовать все сообщения о репрессиях со стороны членов движения.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ