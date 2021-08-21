Финал чемпионата Европы по футболу создал условия для масштабного распространения коронавируса, пишет британская газета The Times. Как сказали изданию в службе здравоохранения Англии, на игре, которая прошла на лондонском стадионе в Уэмбли, почти 2300 зрителей, вероятно, уже были инфицированы, и почти 3500 тысячи могли с ними контактировать. Всего за игрой на трибунах следили 67 тысяч человек. Английские медики призвали болельщиков сделать прививки от коронавируса, чтобы обезопасить себя и других.