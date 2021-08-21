Министерство юстиции присвоило соответствующий статус телеканалу «Дождь» и интернет-изданию «Важные истории», а также ряду его сотрудников. Одна из журналистов, кто оказался в этом реестре, Алеся Мароховская сказала «Эху», что считает решение Минюста позорным и незаконным.
В свою очередь в редакции «Дождя» уже пообещали оспорить в суде решение министерства внести их в список иностранных агентов.
Сразу два российских СМИ и нескольких журналистов накануне внесли в списки иностранных агентов в России
Министерство юстиции присвоило соответствующий статус телеканалу «Дождь» и интернет-изданию «Важные истории», а также ряду его сотрудников. Одна из журналистов, кто оказался в этом реестре, Алеся Мароховская сказала «Эху», что считает решение Минюста позорным и незаконным.