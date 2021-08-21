Германия станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана

Их будут размещать на авиабазе Раммштайн, сказали в американском командовании. Вашингтон выразил благодарность Берлину и другим своим союзникам по НАТО за поддержку в операции по эвакуации людей. По данным Госдепартамента, первые рейсы из Кабула уже прибыли на авиабазу. Накануне США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять у себя беженцев. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, кто опасается за свою жизнь, после перехода в власти в этой стране в руки запрещенной в России террористической группировки «Талибан».