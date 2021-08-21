Россиянин, который приплыл в Японию в поисках убежища, направлен в эмиграционное бюро

Теперь его работники, как передает агентство Kyodo, должны изучить дело мигранта, и решить вопрос, выдать ли ему временное разрешение или депортировать на родину. В посольстве России в Токио ситуацию пока не комментируют, передает агентство ТАСС. Сообщалось, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо, он преодолел расстояние примерно в 20 км. Как именно он смог добраться до территории Японии, не уточняется.
2021-08-21T06:35:57+03:00
2021-08-21T06:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 21 августа 2021
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