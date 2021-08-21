Россиянин, который приплыл в Японию в поисках убежища, направлен в эмиграционное бюро

Теперь его работники, как передает агентство Kyodo, должны изучить дело мигранта, и решить вопрос, выдать ли ему временное разрешение или депортировать на родину. В посольстве России в Токио ситуацию пока не комментируют, передает агентство ТАСС. Сообщалось, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо, он преодолел расстояние примерно в 20 км. Как именно он смог добраться до территории Японии, не уточняется.