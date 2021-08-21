Три человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкессии

Среди них – один ребенок. Еще четверо пострадали, рассказали в полиции. Авария произошла на автодороге «Майкоп-Зеленчукская» накануне вечером. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником УАЗ «Патриот».