Три человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкессии

Среди них – один ребенок. Еще четверо пострадали, рассказали в полиции. Авария произошла на автодороге «Майкоп-Зеленчукская» накануне вечером. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником УАЗ «Патриот».
2021-08-21T06:35:10+03:00
2021-08-21T06:35:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 21 августа 2021
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