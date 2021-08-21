В Нижнем Новгороде должны пройти торжества по случаю 800-летия города

Сегодня там ждут в том числе президента Владимира Путина.

Праздничная программа стартует с фестиваля оркестров в 13:00 – на нем выступят музыкальные коллективы и из других регионов, например из Петербурга, Самары и Перми. А после обеда городскому празднику, как ожидается, даже добавят международное измерение – начнется выступление ансамбля народной песни ДК Минского тракторного завода «Белый птах».

Ближе к вечеру запланировано представление хоккейного клуба «Торпедо» и шоу «Нижний – это я!». Апогеем станет фейерверк с нескольких барж в акватории у слияния Оки и Волги в 21:40 (одновременно салюты поменьше обещают и в каждом районе города!)

Праздновать будут, несмотря на не отмененный запрет массовых мероприятий из-за ковида. Правда, вход на все площадки праздника разрешен только по специальным мультипассам – выдают их бесплатно, но только при предъявлении сертификата вакцинации, либо справки о недавно перенесенном коронавирусе, либо свежем отрицательном тесте.

Завершится празднование акцией «День флага» — вскоре после полуночи.