Телеканал «Дождь» не намерен прекращать работу, несмотря на включение в список иностранных агентов

Его главный редактор Тихон Дзядко сказал «Эху», что считает решение министерства юстиции необоснованным. Редакция, добавил Дзядко, не получала никаких официальных извещений.

Помимо «Дождя» Минюст внес в список иностранных агентов интернет-издание «Важные истории» и нескольких его журналистов.

Первыми в списке СМИ-иноагентов Минюста в декабре 2017 года стали издание «Голос Америки» и проекты Радио Свобода, среди которых Сибирь.Реалии и Кавказ. Реалии, а также телеканал «Настоящее время». Все они продолжают работать. По требованию Роскомнадзора им выписывают штрафы за отказ маркировать материалы. Вторая волна началась этой весной, когда в реестр внесли сначала Медузу, затем администратора доменного имени издания VTimes. В редакции Медузы отмечали, что для них этот статус означает потерю авторов, источников, экспертов, а также рекламы, что означало бы закрытие издания. Тем не менее, несмотря на потерю части доходов, Медузе удалось продолжить работу. Между тем, в VTimes, созданном за год до этого журналистами из «Ведомостей» сразу объявили о закрытии и анонсировали появление нового проекта. Еще через два месяца статус иноагенам присвоили журналистам «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа», а также расследовательскому проекту The Insider – там заявили, что редакция продолжат работу.

Еще один реестр, который, по словам правозащитников, власти используют для давления на СМИ – список нежелательных организаций. В него в июле попало издание «Проект», а также структуры Михаила Ходорковского, из-за связи с которыми заблокировали «Открытые медиа» и МБХ-медиа. Они объявили о закрытии.