Орбиту МКС должны сегодня поднять более чем на 1 км

Корректировка понадобилась в рамках подготовки к прибытию новой экспедиции. Для этого задействуют двигатели российского модуля «Звезда», рассказали в Роскосмосе. В октябре на станции ждут режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Впервые на орбите будут снимать художественный фильм, рассказали ранее в госкорпорации.