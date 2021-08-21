Орбиту МКС должны сегодня поднять более чем на 1 км

Корректировка понадобилась в рамках подготовки к прибытию новой экспедиции. Для этого задействуют двигатели российского модуля «Звезда», рассказали в Роскосмосе. В октябре на станции ждут режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Впервые на орбите будут снимать художественный фильм, рассказали ранее в госкорпорации.
2021-08-21T05:06:55+03:00
2021-08-21T05:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 21 августа 2021
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